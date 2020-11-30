Стихи
Стихи
Стихи
«Дeти, кaк ни стpaнно, тaк жe испытaниe» — красивые слова Ирины Орловой
Стихи
«На небе ещё не родившись, мы тихо друг другу шептали» — красивое стихотворение Евгения Бруштейна
Стихи
«Мне хочется с тобой наедине остаться где-нибудь у моря» — теплое стихотворение Кости Крамара
Стихи
«А сильные люди ломаются тихо, c улыбкой на бледном лице»
Стихи
“Из глубины моих невзгод молюсь о милом человеке” — настоящая любовь в стихах Беллы Ахмадулиной
Стихи
«Я свяжу тебе жизнь из пушистых мохеровых ниток» — невероятно теплое стихотворение Валентины Беляевой
Стихи
«Подруги» — теперь одно из любимых стихотворений у Эдуарда Асадова
Стихи
Ах Астахова: «Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой»
Стихи
«Я поля влюбленным постелю — пусть поют во сне и наяву» — баллада о любви Владимира Высоцкого
Стихи
«Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали» — моё самоё любимое стихотворение Есенина
Стихи
«Я не могу не верить в Бога» — потрясающе трогательное стихотворение Ирины Самариной-Лабиринт
Стихи
А вы знали: «Не отрекаются, любя… Эти слова написала врач в далеком 1944! Дежурство в госпитале длилось 3 суток»
Стихи
«Два абсолютно разных человека смотрели, как танцует в парке дождь…» — стихотворение Ирины Самариной-Лабиринт
Стихи
«Никого не будет в доме, кроме сумерек» — красивое описание, спокойствия в стихотворении Бориса Пастернака
Стихи
«Вредные советы» для взрослых: «Если вы решили твердо самолет угнать на Запад…»
Стихи
«Облетают последние маки, журавли улетают, трубя» — мелодичное стихотворение Николая Заболоцкого
Стихи
«Я ничего и никому не должен» — меткое стихотворение Андрея Дементьева
Стихи
«Ты все еще тревожишься — что будет?» — пронзительное стихотворение Вероники Тушновой
Стихи
«Всё будет так же после нас. А нас не будет» — пронзительно-щемящее стихотворение Андрея Дементьева
Стихи
«Сколько б не было вам лет — не грустите» — позитивное стихотворение Тани Алексийчук
Стихи
У памяти моей дурное свойство, — любая пакость будет долго тлеть
Стихи
«Сегодня кто-то продавал на перекрестке счастье»
Стихи
«Мама не любит папу. Папа не любит маму. Я подрасту и тоже любить никого не стану»
Стихи
Скандалов, как огня, она боится, усталая, стареющая мать…
Стихи
Ах Астахова: «Что бы не случалось в этой жизни…»
Стихи
«Я думала, что главное в погоне за судьбой» — замечательные слова Екатерины Горбовской
Стихи
Бродский: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать»
Стихи
«Шел по улицам Бог. Слушал мысли прохожих»
Стихи
«Журавли» — история одной из самых известных песен о войне
Стихи
«В душе твоей всё болью сожжено» — душевное стихотворение Татьяны Никитины Кадом
Стихи
«Я жду тебя средь вечной суеты» — душевное стихотворение Светланы Аль-Хальди
Стихи
Окуджава: «Вселенский опыт говорит, что погибают царства…»
Стихи
Анна Ахматова: «Хочу тебе покоя не давать»
Стихи
«Когда тебе покажется: конец» — прекрасное стихотворение Любови Козырь
Стихи
«Не доказывайте никому свою значимость» — стихотворение Оксаны Зет
Стихи
Булат Окуджава: «Воевал не я. Воевал юноша с моими именем и фамилией…»
Стихи
«Я свяжу тебе жизнь» — обаятельное стихотворение Валентины Беляевой
Стихи
«Не отрекаются любя. Ведь жизнь кончается не завтра» — мелодичный стих Вероники Тушновой
Стихи
«А полюбят тебя обязательно за другое…» — великолепное стихотворение Яны Мкр
Стихи
У тех, вчера кто умер, были планы на это утро и на этот день…
Стихи
«Он был спокойно-молчаливым, слова считая мишурой» — очень, очень настоящий и трогающий стих
Стихи
«Ладно, ладно, давай не о смысле жизни» — «живое» стихотворение Веры Полозковой
Стихи
«Для счастья просто нужен человек» — стихотворение с мурашкам по коже
Стихи
Никто не смеётся над Богом в больнице
Стихи
«Я так люблю твои глаза…» — головокружительное стихотворение Татьяны Тархановой
Стихи
Одиночество — вовсе не так уж страшно, страшно в двадцать один умереть от рака
Стихи
«Я поняла, — ты не хотел мне зла» — стихотворение Вероники Тушновой
Стихи
«Настало время зеркалу разбиться» — прощальное стихотворение Олега Анофриева
Стихи
«Я свяжу тебе жизнь» — хорошее стихотворение Валентины Беляевой
Стихи
«Мы — эхо» — стихотворение на века Роберта Рождественского
Стихи
«Это история маленькой улицы — городом пренебречь» — весеннее стихотворение Катарины Султановой
Стихи
«Мальчишка тормошил на кухне мать» — трогательное стихотворение Натальи Задорожной
Стихи
«Сойти с ума в твоих руках не сложно» — нежное стихотворение Галины Кондратьевой
Стихи
«А я-то думал, Вы счастливая» — красивые стихи Пётра Градова
Стихи
«Не запрещай себе Мечтать» — чудесное стихотворение Эризны
Стихи
«И вправду кажется, что дольше века наш длится день» — стихотворение, которое Сергей Юрский посвятил своей жене
Стихи
Эдуард Асадов: «Я любить тебя буду, можно?»
Стихи
«Мне нравятся люди, которые «живы»» — живое стихотворение Алены Васильченко
Стихи
Прошу прощения у тех, кого обидела случайно
Стихи
«Смерть — это вещь, конечно же, неожиданная, но ожидаемая» — 16 цитат великого Владимира Этуша
Стихи
«Мгновения тишины» — пронзительное стихотворение Леонида Филатова
Стихи
«Мамаша, успокойтесь, он не хулиган» — хулиганское стихотворение Валентина Гафта
Стихи
«Она вошла… Разулась на пороге» — стихотворение Ирина Самарина-Лабиринт
Стихи
«Говорю спасибо всем, кто подавал мне руку» — стихотворение Алены Васильченко
Стихи
«А вы зачем пожаловали в душу? Обычно ищут к телу все подход»
Стихи
«Не убегайте от своей любви» — светлые чувства в стихотворении Бориса Пастернака
Стихи
«Любить платья сложно» — стихотворение Алены Сысоевой не для моралистов
Стихи
«Он мне расцарапал не тело, а душу» — сильное стихотворение об уродливом коте
Стихи
«Две души, распахнутые настежь» — теплое стихотворение Людмилы Кульчинец
Стихи
«Я в дом войду. Твой тихий дом» — стихотворение-пророчество Оли Майер
Стихи
«А ты меня люби любую!» — женственное стихотворение Амины Новак
Стихи
«Я могу быть с другим мужчиной…» — стихотворение Светланы Лыбашевой, наполненное женской мудростью
Стихи
«Она в слезах присела на скамейку» — сильное стихотворение Леонида Митенева
Стихи
«Светлые люди и они разными бывают» — светлое стихотворение Сержа Гудмана
Стихи
«Как часто отрекаются любя» — написанное душой стихотворение Ирины Родиной
Стихи
«Перегорело. Уже не больно» — горькое стихотворение
Стихи
Знаешь, есть люди, которые «очень твои»
Стихи
«Мне небо проверки опять посылало» — стихотворение Ирины Самариной-Лабиринт
Стихи
«Февральское нежное утро» — теплое зимнее стихотворение Луизы Медведевой
Стихи
«Неразлюбившие жестоки» — очень сильное стихотворение Марины Хеннинг
Стихи
«Одна» — трогательное стихотворение
Стихи
«Я ей через месяц напишу…» — чуткое стихотворение Натальи Задорожной
Стихи
Мужчина — в поступках. И мне безразлично наличие мышц и количество лет!
Стихи
«Ничего не бывает вовремя» — меткое стихотворение Тони Кузьмич
Стихи
«Гордиться надо миром, не войной, культурой, а не армией баранов» — 4 жестких народных стихотворения
Стихи
«Не каждый, кто наказан — виноват» — стих Златенции Золотовой о правде жизни
Стихи
«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу» — мудрое стихотворение Юрия Левитанского
Стихи
«Моя девочка, взрослая дочь, за тебя бесконечна тревога» — всeм дoченькам поcвящаю
Стихи
«Никого не будет в доме, кроме сумерек» — стихотворение Бориса Пастернака
Стихи
«Как хочется быть слабой, беззащитной» — женственное стихотворение Виктории Курортной
Стихи
«Настанет день — исчезну я» — стихотворение Ивана Бунина до мурашек по коже
Стихи
«Всё начнётся потом» — замечательное стихотворение Сергея Юрского про жизнь «сегодня» и «завтра»
Стихи
«Кота заводят, чтобы…» — теплое стихотворение всем котам и их хозяевам
Стихи
«Твои звонки мне так необходимы» — стихотворение Любовь Шемчук
Стихи